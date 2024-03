Volley A2. Lupi, una vittoria per blindare l’ottavo posto

Ultima partita della stagione regolare per i Lupi. Oggi alle 18 i biancorossi ospitano Siena al PalaParenti per un derby importante per entrambi. Occorrono punti sia ai santacrocesi, per mantenere l’ottavo posto, che ai senesi per confermare il secondo. La squadra della città del Palio deve guardarsi dall’assalto di Cuneo (terzo) che ospita Cantù. Gli stessi brianzoli, noni, insidiano a loro volta la Kemas Lamipel (ottava con 34 punti) in funzione della griglia della Coppa Italia. La formazione conciaria dispone di tre punti di vantaggio su Cantù (31). In coppa, nel caso in cui le due squadre conservino l’attuale posizione, saranno i Lupi a giocare la prima partita in casa, come pure l’eventuale bella. La Coppa Italia, allargata quest’anno a 12 delle 14 partecipanti alla A2, scatterà domenica 14 aprile. Non parteciperanno le due squadre retrocesse. Lo stesso giorno prenderanno il via anche i play-off promozione dai quali il team di coach Michele Bulleri è stato escluso, non essendosi classificato nelle prime sette posizioni. E allora i biancorossi cercheranno di consolarsi con la coppa.

Marco Lepri