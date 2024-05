Volley A2 maschile. Falistocco: "Noi della Fisiomed ci sentiamo parte integrante della vittoria dell’A3 del Volley Banca Macerata»

"Per vincere non basta solo la qualità, avete mostrato anche carattere e di avere un qualcosa in più". È quanto ha detto Enrico Falistocco, amministratore unico di Fisiomed, alla squadra Volley Banca Macerata che è stata sua ospite nella nuova sede del Gruppo medico associati Fisiomed a Sforzacosta. L’incontro è stata l’occasione per festeggiare la promozione in A2 della formazione maceratese a casa di uno storico partner della società del capoluogo. "In gara2 contro Mantova – ha ricordato – avete trovato la forza di reagire e di vincere la partita in una situazione di svantaggio, sotto di due set, e da lì avete costruito la vittoria finale. È un grande piacere accogliervi nella nostra nuova sede per dichiarare che oggi i campioni siamo noi; ci sentiamo parte di questo successo, sia per il sostegno che forniamo agli atleti tramite le nostre strutture, dalla diagnosi alla terapia, sia per il sostegno economico in favore della società. Vi ringrazio ancora per questi risultati e vi auguro di conquistarne di nuovi".

È poi intervenuto Gianluca Tittarelli, presidente della Pallavolo Macerata: "Condividiamo con piacere la promozione in A2 con chi ci sostiene; la vittoria di quest’anno – ha detto – è un risultato plurale. Avevamo un obiettivo chiaro ad inizio stagione, non lo abbiamo sbandierato, ma la squadra e la società sono riusciti a tagliare quel traguardo, faccio i complimenti ai ragazzi come a tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Proseguiremo i festeggiamenti oggi al Banca Macerata Forum a partire dalle 18 quando ci ritroveremo con le nostre giovanili e con le scuole della città e con chiunque voglia venire a festeggiare con noi". Il presidente ha omaggiato Falistocco con una medaglia che attesta la promozione in A2 e con una maglia ufficiale della Volley Banca Macerata.

Ha chiuso l’incontro Italo Vullo, direttore generale della Pallavolo Macerata: "Abbiamo vissuto insieme un anno molto bello, dentro e fuori dal campo, durante il quale si sono costruiti legami importanti. Poi – ha detto il dg – lo sport è fatto di scelte e non tutti i nostri atleti saranno con noi la prossima stagione; lo dico con dispiacere perché questi ragazzi meritano di cimentarsi in A2 e auguro a loro di averne l’occasione. La squadra ha dimostrato nei fatti l’importanza del gruppo. Ringrazio inoltre Fisiomed, non solo per il sostegno come partner della Volley Banca Macerata ma soprattutto perché rappresenta un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda la diagnostica: ci ha fornito un aiuto prezioso durante la stagione, ogni volta che avevamo bisogno di una risonanza, una Tac o un’ecografia, è sempre bastata una telefonata per essere ricevuti. Sono poche le società che possono vantare di avere al fianco una risorsa come Fisiomed".