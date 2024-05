Volley A2. Yuasa, anche in Superlega conferma per oach Ortenzi

Un percorso lungo 15 anni, la conquista sul campo della Superlega e ora la conferma che sarà proprio lui a guidare la squadra anche nel massimo torneo nazionale di pallavolo. Massimiliano Ortenzi sarà dunque alla guida della Yuasa Battery Grottazzolina anche nella prossima stagione. Per lui 44 anni da compiere a dicembre, montegiorgese doc, rappresenta in pieno il mondo M&G Scuola Pallavolo passando dal settore giovanile alla prima squadra fino alla Beach Academy che caratterizza ogni estate e molto altro ancora. Non sarà una stagione semplice, il livello sarà altissimo come è normale quando si arriva nell’Olimpo del volley. Ma l’obiettivo della Yuasa e coach Ortenzi, l’allenatore più giovane in Superlega nella prossima stagione, è tentare di rimanerci, e godersi un panorama mozzafiato: "La cosa più importante in assoluto – sottolinea il coach - è non snaturare il nostro modo di essere. Il traguardo raggiunto non deve annebbiarci la vista, perché se ci montiamo la testa poi la caduta è sempre dietro l’angolo. Noi dobbiamo invece continuare a seminare e costruire, come abbiamo sempre fatto dal 2009 ad oggi. Il resto verrà da sé". La Superlega impone un budget minimo che è oltre il doppio di quello che serve per primeggiare in A2, considerando le recenti riforme sul lavoro sportivo: "Non possiamo concederci salti nel buio, la nostra attività si fonda su una base di oltre 200 tesserati che partono sin dalla più tenera età, abbiamo una responsabilità importante nei loro confronti e non abbiamo intenzione di snaturarla. Faremo ciò che sarà nelle nostre possibilità, in questi quindici anni di attività molte aziende ci hanno dato fiducia e altre ce ne stanno mostrando ora che abbiamo raggiunto la vetta. Siamo diventati man mano sempre più credibili ed appetibili dal punto di vista commerciale, gli imprenditori ci riconoscono una forte valenza anche sociale e di questo li ringraziamo. Questa Superlega deve essere un vanto per tutto il territorio, e tutti coloro che vorranno darci una mano, ciascuno secondo le proprie possibilità, saranno accolti a braccia aperte". Chiaro pensare alla squadra che sarà: "Ripartiremo da diversi elementi già con noi, come abbiamo sempre fatto. E’ importante avere in squadra un nucleo di ragazzi che hanno già sposato e portato in alto il nostro modo di fare. Il gruppo verrà implementato sia con atleti giovani che esperti, tutti accomunati da una caratteristica ben precisa: la voglia smodata di dimostrare di essere all’altezza dell’attuale Superlega italiana, indiscutibilmente uno dei campionati più importanti del mondo. Alcuni conoscono già bene la categoria, altri meno ma riteniamo posseggano doti all’altezza. Siamo a buon punto, manca ancora il perfezionamento di alcune pedine ma nelle prossime settimane saprete tutto".

Roberto Cruciani