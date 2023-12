Volley A3: alle 18 a Pavia lo scontro-salvezza con Garlasco. Geetit, Guarnieri cerca il primo sigillo

E’ il giorno della verità, per la Geetit Bologna. I rossoblù scendono in campo questo pomeriggio alle 18, a Pavia, contro Garlasco: sarà scontro diretto salvezza. Bologna insegue il primo successo della gestione Guarnieri, è reduce da 6 ko in fila ed è terzultima nel campionato di A3 maschile con 9 punti, in zona playout a un solo punto dalla zona retrocessione diretta. Sta poco meglio Garlasco, che ha un punto in più e ha vinto con Mirandola nell’ultimo turno. Chi perde trema, chi vince può rilanciarsi in ottica playoff approfittando del turno di riposa di Motta di Livenza, settima e prima qualificata ai playoff con 13 punti. Motta intanto ha approfittato del turno di stop per cambiare allenatore: in panchina si è seduto Marzola, esonerato dalla Geetit, con cui ha rescisso in settimana. Il confronto diretto tra Geetit e Motta andrà in scena il 7 gennaio. Prima c’è da pensare a Garlasco e all’emergenza infortuni che morde alle caviglie dalla prima giornata la Geetit, che non ha mai avuto l’intera rosa a disposizione fin qui. Oggi rientra lo schiacciatore Baciocco, che giocherà con infiltrazioni per non mancare a un impegno cruciale, lui che è pure ex di turno: "Purtroppo sono stato costretto a saltare le ultime due partite per un problema al ginocchio, è stata più dura del previsto, anche perché negli ultimi anni non mi sono mai infortunato. Ora sto seguendo le cure e sto lavorando con determinazione per poter rientrare già da questa settimana", ha detto. Torna anche Aprile il centrale Aprile dopo quasi due mesi di stop, ma in settimana ha avuto l’influenza: difficile possa giocare tutta la partita. Out il centrale Omaggi, che non ha ancora risolto lo strappo addominale, sta meglio lo schiacciatore Maletti, che dovrebbe partire dalla panchina. Ma oggi servono i tre punti a prescindere dall’emergenza e la prima vittoria della gestione Guarnieri, se Bologna vorrà pensare alla rincorsa playoff e non a guardarsi le spalle per evitare la retrocessione.

Le altre gare: Monge Gerbaudo Savigliano-Wimore Salsomaggiore Terme, Belluno-Negrini Cte Acqui Terme, Sarlux Sarroch-Gamma Chimica Brugherio, Stadium Mirandola-Cus Cagliari, Gabbiano Mantova-Personal Time San Donà di Piave. Riposa: Pallavolo Motta.

La classifica: Gabbiano Mantova 29; Personal Time San Donà di Piave 27; Negrini Cte Acqui Terme 20; Belluno Volley; Monge Gerbaudo Savigliano 19; Cus Cagliari 18; Pallavolo Motta 13; Sarlux Sarroch 12; Moyashi Garlasco 10; Stadium Mirandola, Geetit Bologna 9; Gamma Chimica Brugherio 8; Wimore Salsomaggiore Terme 5.

Marcello Giordano