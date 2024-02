Volley A3: alle 20,30 va in scena un match chiave per la permanenza in categoria. Vietato commettere errori. La Geetit non può sbagliare: c’è la salvezza. Al PalaSavena si entra gratis con la ’maschera’

Match da dentro o fuori in chiave salvezza, per la Geetit: anche per questo il club ha indetto prezzi popolari (2 euro a biglietto) e ingresso gratuito per chi, in tempo di carnevale, dovesse presentarsi al PalaSavena in maschera. C’è bisogno del grande pubblico per un match di fondamentale importanza. La squadra di coach Guarnieri si è dimostrata in crescita nelle ultime settimane, strappando 4 punti e giocando alla pari contro seconda e terza della classe, a conferma che le ambizioni di alta quota di inizio stagione non erano campate per aria. Questa sera, al PalaSavena, alle 20.30 (diretta sul canale youtube della Legavolley) andrà in scena la prova di maturità: la Geetit ospiterà Mirandola, penultima e prima delle formazioni direttamente retrocesse in serie B. Bologna ha tre punti in più e tanta voglia di rivincita, perché all’andata il ko fece esplodere i malumori e saltare la panchina di coach Marzola (ora a Motta). Ma se nelle ultime settimane i rossoblù hanno potuto giocare a cuor leggero, con Mirandola in casa avranno il peso emotivo di un match da vivere con i favori dei pronostici e con l’obbligo di vincere per staccare la zona retrocessione e avvicinare la salvezza diretta e Brugherio. E’ per questo motivo che Mirandola, oltre che crocevia salvezza, rappresenta la prova del nove: vincere per dimostrare di aver trovato sicurezze e continuità e di poter salvare la stagione, è la missione della Geetit. Missione non scontata ma alla portata, come spiega coach Francesco Guarnieri: "Il campionato in questa seconda parte si è molto livellato, come dimostrano gli ultimi risultati. Mirandola arriverà a Bologna con il coltello tra i denti per agganciare il treno salvezza. Mi aspetto una partita difficile, a strappi, con la fase break protagonista. Mirandola è cresciuta molto al servizio e ha un grande finalizzatore nell’opposto Albergati. Per limitarli dovremmo fare una bella prestazione in battuta e a muro".

Le altre gare: Pallavolo Motta-Gamma Chimica Brugherio, Belluno Volley-Sarlux Sarroch, Cus Cagliari-Monte Gerbaudo Savigliano, Negrini Cte Acqui Terme-Personal Time San Donà di Piave, Moyashi Garlasco. Riposa: Gabbiano Mantova.

La classifica: Gabbiano Mantova 46; Personal Time San Donà di Piave 38; Monge Gerbaudo Savigliano 33; Negrini Cte Acqui Terme 32; Belluno 31; Cus Cagliari 30; Pallavolo Motta 28; Sarlux Sarroch 24; Brugherio 22; Moyashi Garlasco, Geetit Bologna 18; Stadium Mirandola 15; Wimore Salsomaggiore 7.

Marcello Giordano