Volley A3. Banca Macerata all’assalto di Palmi

"Conosco alcuni giocatori del Palmi e so che si tratta di una formazione che può metterci in difficoltà". Nicolò Casaro, opposto della Volley Banca Macerata, avverte i compagni sulle insidie della gara di oggi quando alle 16 al Fontescodella sarà ospite la formazione calabrese per la quinta giornata del campionato di A3 di volley. "Loro – aggiunge il giocatore sull’avversaria di oggi – in queste prime giornate non hanno ancora espresso tutto il potenziale, ecco perché ritengo che avremo di fronte una squadra tosta di cui, tra l’altro, conosco anche alcuni componenti". La formazione calabrese ha ottenuto 4 punti, ma appare in crescita dopo le due vittorie consecutive al tie-break contro Sabaudia e Marcianise. I biancorossi, secondi in classifica, sono tornati con un punto dalla trasferta a San Giustino in un avvio di stagione positivo. "Palmi – sottolinea Casaro – verrà al Banca Macerata Forum per vincere, del resto si tratta di una formazione a caccia di punti per sbloccare la classifica. Noi sappiamo che ogni fine settimana ci aspetta una battaglia, puntiamo al vertice del girone e ogni formazione raddoppierà gli sforzi per fare bene contro di noi. Vogliamo rifarci però dopo la gara contro San Giustino, giochiamo davanti ai nostri tifosi ed è importante tornare subito alla vittoria". Si profila al Banca Macerata Forum una partita interessante e spettacolare.

Le gare di questo turno. L’anticipo: Bari-San Giustino 2-3. Oggi: Macerata-Palmi; Casarano-Napoli; Modica-Lecce; Sorrento-Fano; Marcianise-Lagonegro. Riposa: Sabaudia.

Classifica: Fano 10; Macerata, Lagonegro 9; Napoli 8; San Giustino 7; Sorrento, Lecce 5; Palmi, Marcianise, Sabaudia 4; Modica, Casarano, Bari 3.