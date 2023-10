Volley a3, banca macerata in evidenza. Zornetta: "Abbiamo lanciato bei segnali»

"Le avversarie dopo tre turni di campionato penseranno che la Volley Banca Macerata ha i mezzi per raggiungere un obiettivo alto in A3". È quanto dice l’argentino Luciano Zornetta, schiacciatore della formazione maceratese, protagonista della vittoria al tie break su Napoli dove ha messo a segno 22 punti così come il compagno di squadra Nicolò Casaro. "Però non sono stato efficace in battuta e la squadra lo avverte. Quando entra il servizio possiamo fare bene con tutti". Con Napoli è stata una gara bella e combattuta. "I campani – aggiunge – costituiscono un complesso difficile da affrontare, ci aspettavamo una gara lunga, complicata e così è stato. Al tie break abbiamo giocato bene e vinto, ritengo anche che possiamo fare vedere una pallavolo ancora migliore". Il pallavolista sottolinea l’importanza di giocare in casa. "L’aiuto della gente è fondamentale e la squadra sente il sostegno dei tifosi perché così riusciamo a superare meglio i momenti difficili di una partita".