Volley A3. Banca Macerata, prova di maturità

La vittoria ha assicurato alla Volley Banca Macerata la garanzia del primo posto nel girone Blu dell’A3 di volley e anche la bontà della rosa che ha dovuto sopperire alle assenze di Orazi e Casaro. Domenica i maceratesi giocheranno a Modica e nell’ultimo della regular season osserveranno il turno di riposo per cui si può programmare le decisive sfide con Mantova, vincitrice dell’altro girone, in cui sarà in palio la promozione in A2. Questa fase si giocherà con la formula delle due partite vinte su tre, con l’eventuale bella al momento a Mantova che ora vanta un miglior punteggio (55 punti) su Macerata (53). La perdente tra Mantova e Macerata avrà un’altra chance di promozione disputando i playoff dove entrerà in gioco dalle semifinali. La vittoria su Marcianise ha permesso a Macerata di chiudere al primo posto del girone in una gara che rappresentava l’ultima speranza di salvezza per gli avversari, la squadra di coach Castellano si è fatta trovare pronta chiudendo la pratica in 70 minuti. "L’obiettivo – ha detto Gabriele Sanfilippo, centrale della Volley Banca Macerata – era ribadire quanto fatto vedere durante la stagione, ma abbiamo anche confermato di essere una squadra sopperendo nel migliore dei modi con Penna e D’Amato alle assenze di Casaro e Orazi che aspettiamo nei playoff". L’importante aiuto della rosa è stata l’altra nota positiva del match contro Marcianise. "Da inizio stagione ci alleniamo sodo tutte le settimane per dimostrare cosa sappiamo fare e per farci trovare pronti quando siamo chiamati in causa".