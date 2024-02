VOLLEY A3: BATTUTA MIRANDOLA. Sacripanti e Maletti spingono la Geetit verso la salvezza

Geetit Bologna

3

Stadium Mirandola

0

(25-22, 25-21, 25-18)

GEETIT BOLOGNA: Giampietri 5, Aprile 9, Sitti 3, Sacripanti 12, Maletti 10, Listanskis 2, Brunetti (L1); Baciocco 11, Minelli 1, Omaggi, Ronchi. Non entrato: Serenari. All. Guarnieri.

STADIUM MIRANDOLA: Nasari 4, Albergati 16, Bombardi 4, Riccardo Rustichelli 3, Quartarone 1, Rossatti 6, Matteo Rustichelli (L1); Capua, Scarpi, Gozzi (L2), Schincaglia. Non entrati: Bevilacqua e Scaglioni. All. Mescoli.

Arbitri: Licchelli e Marigliano.

Passo decisivo verso la salvezza. Seconda vittoria consecutiva e terza partita a punti: la Geetit Bologna si conferma in crescita e dopo aver strappato un punto a SanDonà e due a Savigliano ne conquista tre nella sfida salvezza con Mirandola, rimettendo un piede nel campionato di A3 nel quale attualmente milita.

Era scontro diretto, con obbligo di vittoria. E i rossoblù di coach Guarnieri non tradiscono, dimostrando di aver trovato anche solidità e tenuta mentale, all’interno di un appuntamento in cui il diktat è non fallire.

Non fallisce: vince e convince la Geetit, nonostante l’opposto Listanskis sia costretto a uscire nelle prime battute del primo set per un problema al ginocchio destro. Subentra Baciocco e la banda, seppur fuori ruolo, ci mette del proprio in attacco e in battuta.

Lo stesso vale per Marco Maletti, che tra ace e muri è l’uomo che maggiormente incide nei break che decidono soprattutto primo e secondo set.

Perché nel terzo, Mirandola crolla e Bologna vola verso il primo 3-0 casalingo e stagionale, all’interno di un match in cui a meritare la palma di mvp è il regista Sitti, che con 2 ace e con una gestione in cui manda in doppia cifra 3 compagni, con Aprile che si ferma a quota 9, ha il merito di regalare imprevedibilità a una Bologna che stacca il penultimo posto (che vale la retrocessione diretta) di 6 punti e sfruttando il ko di Brugherio si avvicina a un punto dalla zona salvezza diretta. Bisognerà continuare a lottare anche nelle prossime uscite per mantenere la categoria.

Le altre gare: Motta-Brugherio 3-0, Belluno Volley-Sarlux Sarroch 3-0, Cus Cagliari-Savigliano 3-1, Acqui Terme-San Donà di Piave, Garlasco- Mantova.

La classifica: Mantova 46; San Donà di Piave 38; Savigliano, Cus Cagliari 33; Acqui Terme 32; Belluno, Motta 31; Sarroch 24; Brugherio 22; Geetit Bologna 21; Garlasco; Mirandola 15; Salsomaggiore 7.

Marcello Giordano