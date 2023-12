Volley A3. Crollo Geetit, la quinta sconfitta di fila avvicina la serie B

Belluno

3

Geetit Bologna

0

(25-13, 25-19, 25-15)

: Maccabruni 4, Bisi 15, Bucko 6, Schiro 12, Mozzato 6, Antonaci 7, Orto (L1); Gonzalo Martinez 2, Guolla 1. Non entrati: Fraccaro (L2), Stufano, Ignacio Martinez, De Col. All. Colussi.

GEETIT BOLOGNA: Sitti, Listanskis 5, Maletti 15, Giampietri 4, Donati, Sacripanti 8, Brunetti (L1); Ronchi 1, Minelli, Serenari. Non entrati: Omaggi (L2), Baciocco, Faccani. All. Guarnieri.

Arbitri: Testa e Pernpruner.

Sempre peggio, disastro Geetit: a Belluno non c’è partita. Che per i rossoblù non fosse il giorno giusto per risorgere, lo suggeriva il fatto che i padroni di casa arrivassero all’appuntamento da terzi e reduci da quattro vittorie consecutive, mentre Bologna era quartultima e con quattro ko alle spalle. A confermarlo, anche un match che inizia in ritardo, con la Geetit che arriva tardi a Belluno a causa di un incidente in autostrada: segnali confermati poi dal campo, dove la squadra di Guarnieri non entra mai nel match. Serataccia, squadra e singoli in confusione e involuzione. Quinto ko in fila per la Geetit, che scivola al terzultimo posto, sempre più vicina alla zona retrocessione diretta in serie B.

Va sempre peggio in casa Geetit, con Guarnieri che deve rinunciare anche a Baciocco, in panchina con una fasciatura al ginocchio, oltre che ai centrali Aprile e Omaggi, con l’opposto di riserva Donati schierato al centro e Maletti al rientro da titolare in banda. Belluno domina, la Geetit cola a picco e Maletti è l’unico a salvarsi. Domenica ci sarà Acqui, match sulla carta proibitivo.

Le altre gare: Savigliano-Garlasco 3-0, Motta-Mantova 2-3, Brugherio-Cus Cagliari 3-2, Acqui-Salsomaggiore 3-1, Mirandola-San Donà di Piave 0-3. Ha riposato: Sarroch.

La classifica: San Donà di Piave 27; Mantova 26; Belluno 19; Acqui Terme 18; Savigliano 16; Cus Cagliari 15; Motta 13; Sarroch 10; Mirandola 9; Brugherio, Geetit Bologna 8; Garlasco; Salsomaggiore 1.

Marcello Giordano