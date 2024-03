Volley A3: domenica al PalaSavena. Sfida decisiva con Garlasco: la Geetit non può più sbagliare

Ha sciupato due occasioni per salire al quintultimo posto, in zona salvezza. E nonostante gli sprechi, ne avrà una terza: sarà l’ultima. Il treno salvezza, per la Geetit ripasserà al PalaSavena domenica, scontro diretto con Garlasco per la permanenza in A3. La formula del campionato prevede che retrocedano direttamente in serie B le ultime due (Salsomaggiore con 14 punti già aritmetica e Mirandola con 21). Terzultima e quartultima sono chiamate ai playout, agli spareggi salvezza: a meno che tra la terzultima e la quartultima non ci siano 5 o più punti di distacco. Garlasco è terzultima con 22, la Geetit quartultima con 25 e nelle ultime due giornate ha gettato al vento la vittoria con Belluno (ko per 3-2 dopo essere stata avanti 2-1 e) e rianimato un’Acqui reduce da quattro sconfitte consecutive. Ha avuto due occasioni per salire al quintultimo posto, scavalcando Sarroch, e di distanziare Garlasco di 6 lunghezze: fallite. Meglio non fallire la terza: in caso di vittoria di Garlasco, i playout sarebbero aritmetici. Di più. Ci sarebbe il rischio di retrocessione diretta, perché Mirandola, battendo proprio Garlasco nell’ultimo turno, è salita a 21 punti e nel weekend sarà di scena a Cagliari contro un Cus che ha staccato la spina da tempo e nell’ultima giornata affronterà in casa la retrocessa Salsomaggiore. Bologna andrà dalla capolista Mantova, che prepara i playoff. Morale, le chance di salvezza passano dallo scontro con Garlasco: match da non sbagliare per non rischiare la retrocessione diretta.

m. g.