Volley A3: dopo la conferma di Guarnieri. La Pallavolo Bologna punta tutto su Sitti per il prossimo anno

Sistemata la casella dell’allenatore con la riconferma di Francesco Guarnieri, la Pallavolo Bologna inizia a costruire la squadra in vista della prossima stagione: obiettivo primario la riconferma del palleggiatore Alessio Sitti, classe 1996. Abruzzese di Ortona, l’ex San Giustino ha chiuso la stagione in crescendo e ci ha messo molto del suo nel finale e la trattativa per il rinnovo è avviata: ci sono dettagli da sistemare, ma le parti non paiono troppo distanti. Insomma, ci sono buone possibilità che la regia sia affidata nuovamente al numero 5 rossoblù. L’idea in casa Bologna è di discutere di rinnovo anche con il centrale Aprile e lo schiacciatore Sacripanti che peraltro sono proprietari dei rispettivi cartellino e la riconferma non comporterebbe costi di prestito. Si dialoga anche con lo schiacciatore Maletti e il centrale Giampietri, che però deve sciogliere il dubbio se proseguire da professionista o se entrare nel mondo del lavoro dopo la laurea, cosa che potrebbe comportare difficoltà nell’accordo. Sul mercato, invece, si cercherà un nuovo opposto. Poi, in base anche alle trattative per i rinnovi, si decideranno le posizioni dei giovani, in primis Ronchi, per il quale non è ancora esclusa l’ipotesi del prestito in una serie B che gli garantisca spazio, dopo l’ultima stagione in rampa di lancio, specie se dovesse essere chiuso in posto 4. Intanto è in fase di definizione l’accordo per gli spazi palestra: Bologna continuerà a giocare al PalaSavena e per gli allenamenti si avvicina la firma con il Cus per l’impianto della Record. Il tutto mentre la società è a caccia di un nuovo title sponsor che raccolga l’eredità di Geetit, con l’imprenditore Giatti del gruppo Termal che garantirà comunque supporto al club, anche se il nome Geetit non campeggerà più sulle maglie. Altra novità è rappresentata dall’ingresso in politica della presidente di Pallavolo Bologna Elisabetta Velabri, candidata al consiglio comunale di Castel Maggiore nella lista Pd. Mentre la società lavora all’allestimento della prima squadra per la prossima stagione di A3 maschile di volley, l’annata del settore giovanile non è ancora finito: under 15 e under 17 rossoblù si sono qualificate per le Final Four regionali e cercano il pass per le finali nazionali, segno che il club sta seminando bene.

Marcello Giordano