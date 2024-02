Volley A3, i ragazzi di Guarnieri a un passo dallo 0-2, vanno sotto, poi trovano la forza per risalire. Il cuore Geetit ribalta Savigliano

Savigliano

2

Geetit Bologna

3

(21-25, 26-24, 25-17, 20-25, 11-15)

SAVIGLIANO: Pistolesi 4, Rossato 29, Dutto 4, Rainero 7, Van De Kamp 17, Gallo (L1), Brugiafreddo 14; Carlevaris, Turkaj. Non entrati: Quaranta, Calcagno (L2). All. Simeon.

GEETIT BOLOGNA: Aprile 8, Giampietri 10, Sitti 4, Baciocco 13, Sacripanti 21, Listanskis 15, Brunetti (L1); Omaggi 1, Maletti11 , Ronchi, Minelli . Non entrati: Serenari (L2), Donati. All. Guarnieri.

Arbitri: Faia e Pasin.

SAVIGLIANO (Cuneo)

Serviva un’impresa e l’impresa è finalmente arrivata: la Geetit Bologna espugna il campo della terza della classe Savigliano con una partita solida a livello mentale e tecnico. Il punto strappato con la seconda San Donà una settimana fa non è stato un caso, Bologna è in crescita e vince il primo set. Finisce sotto 2-1, ma reagisce strappando quarto e quinto set, con l’innesto di un prezioso Maletti in banda, trovando una prestazione di squadra con 4 giocatori in doppia cifra e un Sacripanti trascinatore con i suoi 21 punti. Bella iniezione di fiducia in vista dello scontro salvezza con Mirandola.

La classifica: Mantova 46; San Donà di Piave 37; Savigliano 33; Cus Cagliari, Acqui Terme 30; Belluno, Motta 28; Brugherio, Sarroch 24; Geetit Bologna 18; Garlasco; Mirandola 15; Salsomaggiore 7.