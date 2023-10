Volley A3 maschile: alle 18 i rossoblù cercano il primo successo. Brunetti: "Ci servono i nostri tifosi». Geetit, la stagione ’inizia’ da Motta

"Venite al PalaSavena, ne vedrete delle belle". A chiamare a raccolta il pubblico bolognese è il libero e capitano della Geetit Pallavolo Bologna, Davide Brunetti: l’appuntamento è per le 18 di oggi, quando i rossoblù affronteranno Motta di Livenza per quello che si spera sia un nuovo inizio. Anzi: il vero inizio. Il campionato è iniziato una settimana fa e Bologna è uscita sconfitta per 3-2 da Brugherio, cogliendo un punticino: "La preseason e la gara di domenica non sono state esaltanti, ma siamo una squadra nuova, si sono viste anche cose buone e puntiamo a crescere". Vuole fare meglio rispetto al settimo posto della scorsa stagione, la Geetit, che punta ai primi quattro posti. Come Motta, fresca di retrocessione e che punta al ritorno in A2: "Ha perso in casa all’esordio con Acqui, ma anche loro hanno avuto qualche problema di infortuni. Sicuramente arriveranno agguerriti per riscattarsi, ma è ciò che vogliamo anche noi, quindi penso e spero che verrà fuori una bella partita". Sfida ricca di contenuti, con Bologna a caccia della prima vittoria e di un segnale di forza in vista della stagione. Perché è in casa che la Geetit vuole dimostrare a tutti che è iniziato il suo campionato. Il suo e quello di Brunetti, riconfermato dopo la scorsa stagione condizionata dall’operazione al tendine d’Achille: "L’infortunio voglio lasciarmelo alle spalle: l’anno scorso dopo 10 giorni mi sono rotto il tendine e sono stato operato, ma sono tornato a fine stagione. Ho lavorato tanto. Sono pronto". Ed è pronta anche la Geetit per la prima davanti ai propri tifosi: "I tifosi sono ciò che emotivamente dà la carica in più, che in una partita come questa può fare la differenza. Abbiamo bisogno di tutti. Venite a sostenerci".

Le altre gare: Garlasco-Belluno, San Donà di Piave-Sarlux Sarroch, Cagliari-Wimore Salsomaggiore, Mirandola-Gamma Chimica Brugherio, Gabbiano Mantova-Monge Gerbaudo Savigliano. Riposa: Acqui Terme.

La classifica: Sarroch, Bellino, Savigliano, Acqui Terme 3; Brugherio, San Donà di Piave 2; Salsomaggiore, Geetit Bologna 1; Mantova, Motta di Livenza, Mirandola, Cagliari, Garlasco 0.