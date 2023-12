Volley A3, Mirandola cerca l’impresa

Non sarà facile per il clan della Stadium Mirandola, godersi il secondo Natale consecutivo con grandi problemi di classifica: la squadra gialloblù è sprofondata in classifica con sei sconfitte nelle ultime sette giornate, ed è chiamata ad una vera impresa.

Doppio tabù. Per esigenze di classifica, e di morale, la Stadium Mirandola è costretta martedì 26 alle 18, al Palasport di Salsomaggiore, ad abbattere due tabù imprescindibili, se si vuol ricominciare a parlare di salvezza: la squadra allenata da Marcello Mescoli non ha mai vinto in trasferta, nelle quaranta partite in serie A3 che ha giocato in queste due stagioni, e lo deve fare sul campo di un’avversaria con cui non vince da trentadue mesi. Una bella montagna da scalare per Albergati e compagni, ma dopo le ultime pessime prestazioni, specie quella di sabato 16 dicembre in casa con Cus Cagliari, non un obiettivo, ma una necessità.

Incognita. La squadra parmense è un po’ in ripresa dopo un inizio terrificate, un punto in otto gare, e con l’arrivo del nuovo tecnico Marcello Mattioli ha un po’ risollevato la classifica, con quattro punti nelle ultime tre gare: in realtà molto dipenderà da che formazioni Mattioli riuscirà a mettere in campo, per i recenti, ma superabili, infortuni del palleggiatore Giacomo Leoni, e dell’opposto olandese Rik Van Solkema. Se la diagonale principale sarà confermata, il resto del sestetto sarà composto da centrali Bussolari e Bucciarelli, mentre alla mano il ’fuggiasco’ Elia Scita avrà molto concorrenza.

Salita. La Stadium chiuderà l’anno ospitando il 30 l’ostico Savigliano, ma la volontà d’invertire la rotta c’è, la dirigenza non ha acuito il nervosismo, affidandosi alla professionalità di squadra e staff tecnico, ma è chiaro che si dovesse perdere a Parma la situazione si farebbe incandescente. Mescoli non annuncia problemi di formazione, recuperando appieno Rossatti e Bevilacqua, e se il primo sarà quasi sicuramente della partita, il secondo va a disposizione in caso di necessità. A referto anche il nuovo arrivato Enrico Scarpi. La partita sarà sui canali YouTube della Lega Volley.

Il programma: Brugherio – Garlasco; Acqui Terme – Savigliano; CUS Cagliari – Sarroch; Bologna – Mantova; Motta – Belluno; Salsomaggiore T. - Stadium Mirandola; Riposa: S.Donà di Piave.

Classifica: Mantova punti 32, S.Donà di Piave (*) 27, Acqui T. 23, Savigliano 22, CUS Cagliari 21, Belluno 19, Motta 13, Bologna e Sarroch 12, Brugherio 11, Garlasco 10, Stadium Mirandola 9, Salsomaggiore T. 5. (*) = una partita in più.

Riccardo Cavazzoni