Volley a3: ore 18 al PalaSavena. La Geetit perde Maletti e sfida Aqui Terme. Velabri: "Teniamoci stretta questa serie A»

Piove sul bagnato in casa Geetit: si ferma nuovamente lo schiacciatore Maletti, complice un affaticamento agli addominali che lo ha tenuto fuori da inizio stagione fino a due settimane fa. Potrebbe recuperare Baciocco, out a Belluno per un problema a un ginocchio, mentre i centrali Aprile e Omaggi potrebbero andare in panchina alle 18, quando al PalaSavena arriverà Acqui Terme, quarta in classifica.

Difficilmente però saranno rischiati, perché tra una settimana ci sarà lo scontro salvezza di Garlasco, appuntamento da non fallire per una Geetit in crisi, reduce da cinque ko consecutivi e precipitata dal terzo al terzultimo posto, in zona playout, a un punto dalla zona retrocessione.

"Aggrappiamoci a questa serie A e teniamocela stretta", dice alla vigilia della sfida con Acqui la presidente Elisabetta Velabri, che prova a suonare la carica, dopo che neppure il cambio in panchina, con l’esonero di Marzola e l’arrivo di Guarnieri ha sortito effetti.

Ma la situazione, tra infermeria piena e squadra in crisi di fiducia sul campo, è seria. Servirà un’impresa ai rossoblù per strappare punti oggi alla quarta della classe.

Serve in primis un cambio di mentalità perché Bologna, partita con l’obiettio del quarto posto, è oggi chiamata a salvarsi e a strappare punti ad Acqui, per non rischiare il sorpasso ad opera di Garlasco, che ospiterà Mirandola.

Le altre gare: Garlasco-Mirandola, Salsomaggiore-Sarroch, San Donà di Piave-Savigliano, Cus Cagliari-Motta, Mantova-Belluno. Riposa: Brugherio.

La classifica: San Donà di Piave 27; Mantova 26; Belluno 19; Acqui Terme 18; Savigliano 16; Cus Cagliari 15; Motta 13; Sarroch 10; Mirandola 9; Brugherio, Geetit Bologna 8; Garlasco 7; Salsomaggiore 4.

Marcello Giordano