VOlley A3: ore 18 CON ACQUI TERME. Geetit, serve la vittoria per operare il sorpasso su Sarroch

Il conto alla rovescia dice tre gare al termine del campionato di A3 maschile di pallavolo: sarà giornata cruciale per la Geetit Bologna, di scena alle 18 a Valenza, sul campo della Negrini Cte Acqui Terme dell’ex schiacciatore azzurro Martino.

I padroni di casa vanno a caccia di punti playoff, Bologna ha bisogno del colpaccio esterno dopo il ko con Belluno per riprendere la striscia vincente (3 vittorie consecutive prima della sconfitta) per non perdere contatto dal quintultimo posto che vale la salvezza di Sarroch e provare a staccare Garlasco alla vigilia dello scontro diretto, di scena a Mirandola che si gioca le ultime chance di permanenza in serie A.

Domenica prossima la Geetit ospiterà proprio Garlasco per uno spareggio salvezza: la quartultima si salva in caso di 5 o più punti di margine sulla terzultima. Oppure raggiungendo il quintultimo posto. In caso contrario, saranno playout e la salvezza passa da Acqui Terme e Garlasco per la Geetit.

Le altre gare: Sarroch-Salsomaggiore 1-3, Mirandola-Garlasco, Savigliano-San Donà di Piave 3-0, Motta di Livenza-Cus Cagliari 3-0, Belluno-Mantova. Riposa: Brugherio.

La classifica: Gabbiano Mantova 52; Personal Time San Donà di Piave 47; Motta di Livenza 43; Belluno Volley 41; Monge Gerbaudo Savigliano 39; Cus Cagliari, Acqui Terme 33; Gamma Chimica Brugherio 29; Sarlux Sarroch 27; Geetit Bologna 25; Moyashi Garlasco 22; Stadium Mirandola 18; Wimore Salsomaggiore 14.

m. g.