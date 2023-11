Volley A3: ore 20 al PalaSavena. La Geetit ha fiducia

E’ bastata una vittoria alla Geetit per rimettersi in linea con gli obiettivi di inizio stagione. Dopo i ko al tie break con Brugherio e Motta di Livenza, utili per mettere in carniere 2 punti, il successo da tre con Salsomaggiore ha proiettato Bologna al quinto posto. "E ora dobbiamo dare continuità: non tanto pensando alla classifica, ma per consolidare la nostra struttura di gioco e di squadra". Parola di coach Marco Marzola, che la continuità la cercherà al PalaSavena, alle 20, nello scontro casalingo della Geetit con la compagine sarda Sarlux Sarroch. Il tecnico preferisce non guardare ancora una classifica che racconta come, dato il turno di riposo di Cagliari e lo scontro al vertice da San Donà e Belluno, in caso di successo la Geetit si proietterebbe nei primi quattro posti. Da sconfiggere, prima ancora di Sarroch, l’emergenza: Maletti dovrà fermarsi per 2-3 settimane per un risentimento agli addominali e il centrale Aprile per un problema muscolare alla gamba. Spazio alla coppia Sacripanti-Baciocco in banda e Omaggi e Giampietri al centro.

Le altre gare: Savigliano-Brugherio, Garlasco-Acqui Terme, San Donà-Belluno, Mirandola-Motta di Livenza, Mantova-Salsomaggiore. Riposa: Cus Cagliari.

La classifica: San Donà di Piave 7; Mantova, Belluno, Cus Cagliari 6; Geetit Bologna 5; Motta di Livenza, Garlasco 4; Savigliano, Acqui Terme, Sarroch, Brugherio, Mirandola 3; Salsomaggiore 1.

Marcello Giordano