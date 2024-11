Volley. Ambra, voglia di continuità

Voglia di continuità per l’Ambra Cavallini Pontedera che dopo la vittoria esterna di 7 giorni fa si prepara al meglio alla prossima sfida. Si torna a giocare fra le mura amiche del PalaZoli con fischio d’inizio domani alle 18 contro il team Tirabassi&Vezzali di Reggio Emilia. Entrambe occupano l’attuale fascia bassa del girone B: le pontederesi con 2 punti, le avversarie con uno appena, ma devono ancora recuperare un turno. "Da questo primo assaggio di campionato – commenta l’allenatore Alessandro Bigicchi – ci siamo resi conto il livello è molto alto e ci attendono sempre partite combattute dove non dovremo mai abbassare la guardia, sempre attente e concentrate. Esattamente come abbiamo giocato nel turno precedente dove per altro venivamo da una settimana faticosa con una giocatrice recuperata solo alla vigilia del match e un’altra che ha giocato con la febbre. Questa settimana abbiamo lavorato bene recuperando tutte al cento per cento. Domani vogliamo farci trovare pronte. Inizieremo con la formazione tipo, poi vedremo in corso di gara l’evolversi della situazione. Sicuramente dobbiamo giocare tutte le partite con la massima attenzione, ma quando siamo in casa dobbiamo sfruttare al meglio e sempre il fattore campo e il sostegno del pubblico di casa".

La classifica inizia già ad allungarsi al vertice: la capolista Garlasco vanta già 8 punti e nessuna sconfitta seguita da 4 team che detengono 6 punti. A quota 4 due formazioni per poi scendere nella parte bassa del ranking con ben 7 formazioni sotto i 3 punti.