Volley. Ariete in trasferta per puntare al vertice

Impegno in trasferta a Empoli domani per l’Ariete nel campionato di serie D regionale femminile. Appuntamento alle 18 alla palestra Aramini, arbitro D’Antoni, contro lo Scotti 2.0 Toyota Empoli. Gara alla portata di Prato che, però, non dovrà commettere l’errore di calare di concentrazione. La corsa al vertice è serrata e ogni passo falso si paga caro. La classifica parla chiaro: la Pallavolo Prato è terza a due punti dal vertice, mentre le padrone di casa sono in piena lotta salvezza. La rosa dell’Ariete Pvp: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. All. Picchi. Passando alla serie C maschile, turno casalingo per il Vintage Volley che domani alle 21 al palazzetto di San Paolo ospita Massa Carrara. Marmiferi reduci da una bella vittoria per 3-0 su Fucecchio e che vantano una formazione esperta con elementi come Guidi, Briglia e Haxhijmeri. Insomma, l’ennesima sfida complessa per un Vintage che deve sbloccarsi. La classifica al momento è impietosa con i lanieri, ultimi con zero punti all’attivo e soli tre set vinti in sette partite disputate.