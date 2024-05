Volley B, cala il sipario. Sorride il Mosaico Under14

Si chiude la sfortunata stagione della Pietro Pezzi che scende a Osimo per un’ultima trasferta, ininfluente per i ravennati (già retrocessi) e anche per i locali (già certi del loro secondo posto e della partecipazione ai playoff). "Non abbiamo sfruttato alcune occasioni per fare qualche punto in più, come nella partita di Forlì – ricostruisce coach Rizzi – ma complessivamente non sono molti i rimpianti, la squadra ha dato tutto quello che aveva". "Devo ringraziare la squadra – aggiunge il ds Saporetti – che si è impegnata fino all’ultimo pallone, giocando per pura passione, mentre le nostre avversarie avevano budget più alti anche del doppio o del triplo".

Il Mosaico può esultare per lo straordinario risultato delle proprie Under, tutte e tre qualificatesi per le finali nazionali con un en plein che non riusciva da tempo. In vetrina la Under14 di Montevecchi-Focchi che ha vinto il titolo regionale battendo la quotatissima Anderlini Modena alla "Montanari", con la regista Jakic già obiettivo dei più forti club di A1, valutata miglior regista, Anita Piani miglior schiacciatrice e Sofia Servadei MVP . Le finali si disputeranno a Cesena.

Secondo posto, comunque buono per l’ammissione alla fase nazionale, per U16 e U18, sconfitte entrambe dall’Anderlini, che se la vedranno con le migliori coetanee rispettivamente a Bari e a Boario. Un risultato che conferma la brillante vitalità del movimento pallavolistico giovanile "rosa" (che si somma alla finale Junior League colta dalla formazione maschile, attuale detentrice, peraltro, del titolo nazionale U19) e che reclama uno sbocco in prime squadre all’altezza, se non della tradizione imperiale, quantomeno di partecipazione ai campionati nazionali, mai venuta meno dagli Anni Sessanta a oggi.

La prima squadra del Mosaico ha, invece, malinconicamente già sciolto le righe, dopo la dolorosa retrocessione, avendo in programma, per l’ultima giornata, il turno di riposo. Difficile ipotizzare i piani per la prossima stagione di una società che si troverà in mano due titoli di B2. In B2 campionato deludente per la pur giovanissima Olimpia Teodora, retrocessa con ampio anticipo. Le ragazze di Dominico chiuderanno in trasferta a Collemarino. Ben svolti i compiti da Mosaico Jr (chiusura a Montesilvano) di Massa Volley (in casa contro Potenza Picena) e MyTech Cervia (a Pesaro) con le tre squadre in lotta per il platonico titolo di miglior squadra femminile provinciale, storicamente mai uscito dalle mura cittadine di Ravenna.

Marco Ortolani