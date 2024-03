Volley B. Liberi e Forti- Unomaglia, che derby. E la Sestese ospita i Lupi S. Croce

L’odierno turno dei campionati di Serie B di pallavolo, vede, in campo femminile, l’ormai classico derby fra la Liberi e Forti Firenze e l’Unomaglia Valdarninsieme (ore 18). Le padrone di casa, classifica alla mano, sono decisamente favorite, ma le valdarnesi vorranno, comunque, onorare l’impegno, pur se, col passare del tempo, le speranze di rimanere nella categoria si assottigliano sempre di più. Viceversa, le locali, ora affidate in panchina a Francesca Vannini(l’ex tecnico Pucci rimarrà, comunque, in società) sono a quota ventidue punti e possono guardare con ottimismo al prosieguo del torneo. Ma sfide di questo genere sfuggono alle logiche dei valori in campo e possono nascondere più insiedie di quanto si possa pensare. Insomma, una gara che promette anche spettacolo.

In campo maschile, la Maxitalia Jumboffice Sestese riceve la visita (ore 21) dei Lupi di Santa Croce sull’Arno; match che si preannuncia, almeno sulla carta, piuttosto equilibrato, anche se il fattore campo e la voglia di riscatto dei giocatori di casa, dopo l’imprevista sconfitta interna col Camaiore, potrebbero essere fattori determinanti ai fini del risultato.

Ma. Fi.