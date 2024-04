Volley B maschile, battuta la baby Lube Civitanova nel recupero. Bonatesta show: Querzoli, la salvezza è a -1

La Querzoli è viva. Forlì smonta la ‘baby’ Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-19, 25-10, 20-25, 25-16), sale al quartultimo posto e torna a sperare nella salvezza, ora distante un solo punto. Il match, inizialmente in programma sabato scorso e valevole per la 22ª giornata di serie B (girone E), era stato posticipato a causa degli impegni dei giocatori ospiti Gianluca Cremoni e Andrea Giani con la Nazionale azzurra Under 18. La Querzoli ha giganteggiato a muro (15 punti, di cui 10 della ‘strana’ coppia Mariella-Pirini), beneficiato di un ritrovato Bonatesta (top scorer con 18 punti) e speculato sulla valanga di errori commessi dal fanalino di coda (11 solo in battuta).

Pronti, via e Bonatesta infila due ace: 3-0. I marchigiani accusano problemi di ricezione, sbagliano l’inverosimile e perdono contatto: 8-3. SuperBonny semina il terrore, coglie impreparati i ragazzi del muretto (13-7), poi esplode una pipe al fulmicotone che scava un canyon: 18-11. La Querzoli amministra il vantaggio, Mariella regala spettacolo (tocco no-look di seconda) e inchioda il 22-15, preludio al 25-19. Il secondo set comincia sulla falsariga del primo, con la Lube fallosissima e subito costretta a rincorrere: 6-0. Forlì alza un muraglione che non finisce più: 12-3, poi 18-6 e 21-7. Il divario si fa insormontabile, la Querzoli scivola via sul velluto e raddoppia con una diagonale di Bonatesta: 25-10.

Segnali di vita dal pianeta Lube nel terzo parziale: 0-2, poi 3-8. Soglia suona la sveglia, Forlì si desta e arpiona la parità a 11, per poi allungare con una pipe devastante di Bonatesta (14-12). La baby Lube non cede: stringe i denti da latte e firma il controbreak (20-23). Una palombella di Giacomini accorcia le distanze nel computo dei set: 20-25.

Al cambio campo, la Querzoli mette le ali e vola via: 6-1, poi 9-3 e 16-9. Civitanova rosicchia punticini (20-15), ma Bonatesta la riduce a più miti consigli. Monologo forlivese finale: 25-16.

Tabellino Querzoli: Bonatesta 18, Fabbri ne, Balducci ne, Del Grosso ne, N. Kunda 4, Pirini 11, D’Orlando 9, Soglia 6, Rondoni, Mariella 10, Casamenti, Berti (L1), Pusceddu (L2) ne. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi