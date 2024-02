Volley B maschile. Brutto stop in casa. Maxitalia, che tonfo

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE

0

ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA

3

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE: Bruni 3, Catalano 18, Badii, Carminati 3, Nuti 3, Della Volpe 11, Buoncompagni 7, Giacomelli 2, De Cristofaro L., all. Marchi.

ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA: De Fabritiis 11, De Paola 6, Rossi 12, Ceccobello 10, Gemma 1, Consalvo 7, Andreini L., Cordano, Bazzaro. All. Grezio

Arbitri: Rapparini e Palmieri.

Parziali: 22-25, 19-25, 22-25.

Brutta prestazione della Maxitalia Jumboffice Sestese che esce sconfitta dalla sfida casalinga col Civita Castellana, compagine che ha saputo sfruttare la serata di scarsa vena degli atleti di Marchi. Come scusante lo stato di forma non brillante di alcuni giocatori. Lo stop con i laziali non deve però essere drammatizzato. Da neopromossa, la stagione è stata fin qui, infatti, sicuramente soddisfacente per la compagine di Sesto Fiorentino.

Ma. Fi.