Volley B maschile e femminile. Querzoli, arriva la capolista: assalto per la salvezza

Se dovessimo attenerci rigidamente alla classifica, non ci sarebbe partita: fuori scala la capolista The Begin Ancona, di scena oggi (ore 18) al Ginnasio sportivo, per una Querzoli imbottigliata nel traffico della zona retrocessione. Forlì ha l’acqua alla gola, un disperato bisogno di punti per abbandonare il quartultimo posto che significa serie C, e un calendario terribile – dopo Ancona riceverà Osimo, seconda della classe, per poi chiudere a Macerata contro la Paoloni –, ma è rinfrancata dal successo (3-1) ottenuto mercoledì nel recupero contro la Lube.

La Querzoli non è nuova a imprese insperate: ne sanno qualcosa proprio Osimo e Castelferretti (terza), rispettivamente piegate 2-3 a domicilio e 3-1 al Ginnasio sportivo.

Dal canto suo, la The Begin di coach Dore Della Lunga sale in Romagna per assestare una schiacciata da tre punti e ipotecare il primo posto (+8 su Osimo, addirittura +12 su Castelferretti; ma sia La Nef Resalmone che la Sabini hanno già osservato il loro turno di riposo), che dà diritto a una posizione di privilegio nei playoff con vista sull’A3.

Trasferta in terra reggiana, invece, per la Bleu Line, impegnata alle 18 al PalaSport di Campagnola Emilia contro la Tirabassi & Vezzali in un derby insipido. Entrambe le compagini, infatti, pascolano senza gloria nella terra di mezzo, rispettivamente in sesta e settima posizione, a distanza siderale dalla zona che conta (-15 e -18) e non hanno più nulla da chiedere al loro campionato. Reduce dal ko con la Tecnilux Pavia, penultima, Forlì giunge all’appuntamento animata da buone intenzioni per ritrovare la vittoria che, lontano da casa, manca dal 10 febbraio (2-3 a Modena); la T&V, a sua volta, è reduce dal pienone di Ozzano e cerca continuità per tentare l’aggancio al quinto posto. Marco Lombardi