Volley B maschile, il giovane centrale protagonista con la Npsg. Bartolini doppio impegno. In campo e...la maturità

La Nuova Pallavolo San Giovanni si gode un finale di stagione fatto di soddisfazioni e successi. Nell’ultima trasferta vincente a Malnate uno dei protagonisti del match è stato il giovane centrale Diego Bartolini: per lui tanto impegno in campo e... sui libri, in vista dell’esame di maturità. "La stagione alla Spezia mi è servita per crescere sotto ogni punto di vista, come persona e giocatore" dice Bartolini, classe 2005, originario di Spoleto, che ha mosso i primi passi nelle giovanili della Marconi Monini. Le successive tappe di carriera lo hanno portato prima alla Sir Perugia (con la quale ha esordito a 15 anni in Serie B), poi Foligno quindi Spezia. "Devo ringraziare coach Luigi Parisi e tutti i compagni: mi hanno insegnato molto – dice – È importante sottolineare il rapporto che si è creato tra di noi, anche al di fuori del campo. Ciò ha contribuito a una crescita della squadra nell’arco dell’annata". Anche perché non tutte le rose erano già fiorite a inizio campionato. C’è voluto tempo per ’oliare’ i meccanismi e dare vita a una striscia di risultati che da dicembre ha visto i biancoazzurri cedere il passo solo nell’incontro contro Rossella Ets Caronno. "La svolta è arrivata dopo la seconda vittoria stagionale – dice Bartolini – ci ha dato lo sprint e la motivazione per continuare a dare il massimo in palestra. Naturalmente non è stato facile mantenere i nervi saldi dopo le prime sconfitte. Ma di questo dobbiamo dare merito al mister: ha fatto con noi un lavoro eccezionale". Dopo il successo sul campo di Malnate (quarta forza del campionato), la Npsg Trading Logistic si appresta a vivere le ultime due giornate di campionato. "Il mio obiettivo personale in questo finale di stagione è quello di sfruttare ogni opportunità. Anche in allenamento: tutto è utile per limare gli errori. Dovrò continuare a dare il massimo nelle partite che mancano, concentrarmi sulle finali giovanili nazionali a San Giustino con la Colombo e portare a termine l’anno scolastico con un buon rendimento, in vista degli esami di maturità".