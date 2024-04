Volley B maschile. Npsg allunga la striscia positiva. A Malnate tre punti senza affanni

MALNATE (Varese)

La Npsg si conferma un rullo compressore anche in trasferta. Dopo la vittoria a Biella e nel match casalingo con Sanremo, il team di Parisi fa la voce grossa anche a Malnate dove vince 3-0 (parziali 20-25; 21-25; 17-25) in una partita mai in discussione, durata poco più di un’ora. La Trading Logistic ha dimostrato maturità e prontezza, incanalando subito sui binari giusti il match. Louza e Zoratti hanno impresso all’attacco un ritmo difficilmente sostenibile per la difesa di Malnate: sono così arrivate le vittorie nei primi due set con i padroni di casa in grado di tenersi vicini alla Npsg solo nella prima frazione. L’ultimo set si è risolto invece in appena 23 minuti. L’attacco biancoazzurro non ha quasi mai trovato opposizione. Continua così la striscia vincente: da dicembre la Trading Logistic ha perso solamente una partita, contro Caronno. Npsg Trading Logistic: Louza 10, Mandoloni 2, Pierro, Moretti 2, Borrello ne, Cormio 12, Briata, Pinelli ne, Moscarella ne, Materno, Bartolini, Todaro 9, Zoratti 13. All. Parisi.