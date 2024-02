Volley B maschile. Npsg carico a mille dà l’assalto al Ciriè

Solamente il campionato di volley serie B maschile animerà questo weekend, visto che la serie C e la serie D ligure si fermeranno per un turno di riposo. Occhi puntati quindi sulla Npsg Trading Logistic e sulla Zephyr Mulattieri che, dopo le fatiche del derby, saranno chiamate ad affrontare altri due match impegnativi. I biancoblù ospiteranno il Pvlcerealterra Ciriè oggi pomeriggio alle 18al ’PalaMariotti’ con l’obiettivo di continuare la striscia positiva di risultati che li vede vittoriosi da ben 6 giornate. "I nostri avversari – afferma il responsabile scouting Senesi – hanno finora disputato un ottimo campionato e sono tuttora in piena lotta per le posizioni che contano, nonostante le ultime tre sconfitte consecutive. Motivo in più per cui i piemontesi saranno determinati a riprendere il cammino verso la zona play-off. Noi abbiamo la consapevolezza di poterci giocare ogni gara, senza alcun timore reverenziale". Coach Parisi rimane un po’ più cauto: "Rispetto alle ultime partite – dichiara – il livello sale parecchio. Loro sono una squadra molto compatta, forte in battuta e aggressiva con muro e difesa. La differenza di punti in classifica e gli ultimi precedenti (9 set a 1 per loro), ci dice che dovremo sfidarli palla su palla ed essere molto disciplinati". In casa Zephyr Mulattieri la situazione è, invece, sempre più complicata. A preoccupare sono gli infortuni che stanno falcidiando la squadra. Oltre al solito Russo e al palleggiatore Zaccaria, uscito in barella per uno strappo nel derby, saranno indisponibili anche l’opposto e bomber Poggio e il libero di difesa Vignali.

La squadra di Delvecchio dovrà quindi presentarsi al ’PalaDozio’ contro la Pallavolo Saronno, questa sera alle 19.30, con assenze pesantissime. Contro una diretta concorrente alla salvezza i rossoblù dovranno mettere il cuore oltre l’ostacolo per vendicare il 2-3 dell’andata ed infliggere agli avversari l’ottava sconfitta consecutiva. Di seguito le altre gare della 16^ giornata: Malnate-Parella, Alto Canavese-Grafiche Amadeo, Ormezzano-Mercatò-Alba, Caronno-Sant’ Anna Tomcar.

Ilaria Gallione