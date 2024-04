Volley B maschile. Scatto d’orgoglio della Zephyr: "E’ una vittoria che fa morale»

CISLAGO (Varese)

Pur retrocessa da tempo, la Zephyr mette in campo cuore e grinta, recupera per due volte un set di svantaggio, sino a imporsi al tie-break in casa del Mozzate (parziali 25-23, 23-25, 25-20, 17-25, 10-15). In campo nel team di Delvecchio tre giovani della Under 17, che si sono ben espressi. "Un successo – commenta Michele Del Vecchio – che fa morale, perchè ci gratifica per l’impegno non abbiamo mai smesso di esprimere in allenamento come in partita".

Zephyr Mulattieri Valdimagra: Sisti 2, Rossini S. 2, Poggio 24, Bottaini 18, Vescovi 13, Conti 9, Calcagnini 7, Fontona, libero Rossini G.; n.e. Alderete e Orlandi. Risultati: Alto Canavese-Rossella 2-3, Mercatò-S. Anna Tomcar 1-3, Parella-Pvlcerealterra 3-1, Saronno-Ilario Ormezzano 3-0. Riposa. Grafiche Amadeo. Classifica: Sant’Anna 55, Caronno 54, Alto Canavese 48, Cirié 47, Malnate 45, Nspg Trading Logistic 41, Parella Torino 39, Saronno 28, MercatòAlba 24, Ilario Ormezzano Biella 20, Mozzate 15, Zephyr Mulattieri 11, Grafiche Amadeo Sanremo 5.