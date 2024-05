Volley B. Pietro Pezzi, speranze ridotte. La salvezza è appesa a un filo

Tutte in campo alle ore 18 di sabato le squadre dei 9 gironi di serie B maschile, dei 5 di B1 femminile e dei 10 di B2 femminile per salvaguardare, con la contemporaneità, la regolarità dei tornei. Delle 6 squadre ravennati solo la PietroPezzi non conosce ancora la sentenza finale del proprio campionato. La situazione di classifica, però, è molto critica: a due partite dalla fine la squadra di Rizzi ha 4 punti da recuperare sul San Marino. I ravennati affronteranno l’ultimo impegno interno al PalaCosta contro la Sabini Castelferretti Ancona, già sicura del posto nei playoff. La rosa ravennate è tutta disponibile e coach Rizzi ha variato spesso tutte le pedine a disposizione, ma l’impresa appare molto difficile e potrebbe comunque essere vanificata da un’eventuale vittoria da 3 punti di San Marino (impegno interno contro Potenza Picena), che segnerebbe la condanna aritmetica dei ravennati. In campo femminile il Mosaico viaggia fino a Pavia per giocare un match che interessa solo le lombarde che lottano per la salvezza, mentre le ravennati sono retrocesse con ampio anticipo e attendono di conoscere i programmi della società per la prossima stagione.

In B2 l’Olimpia Teodora, già retrocessa in serie C, si trasferisce nella gloriosa "Montanari" per salutare il proprio pubblico giocando contro Pesaro, anche in questo caso con la curiosità di conoscere i programmi di riscatto di una società dal così nobile passato. In scioltezza invece le già salve Massa (a Rimini), Cervia (a Pisignano contro Fermo) e Mosaico Jr (per l’occasione di sabato, alla Mattioli contro Filottrano). Le formazioni Under16 e Under18 del Mosaico (quest’ultima in "mista" con la Libertas Forlì) si sono qualificate per le finali nazionali di categoria che si disputeranno questo mese a Bormio e Bari.

Marco Ortolani