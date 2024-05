Volley B. Sestese, sconfitta indolore. Obiettivo salvezza centrato

Invicta Volleyball Grosseto

3

Maxitalia Jumboffice Sestese

0

INVICTA GROSSETO: Caldelli, De Matteis, Grassi, Pellegrino, Fiorini, Barbini, Rossi, Ielasi, Galabinov, Benedettelli, Sposato L., Rauso L. All. Rolando.

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE: Giacomelli, Ammannati, Badii, Benini, Carminati, Nuti, Catalano, Della Volpe, Bruni, Corti, Boncompagni, Goncalves, Ceccherini L., De Cristofaro L. All. Marchi.

Arbitri: Cavalera e Scognamiglio.

Parziali: 25-21, 25-23, 25-19.

Sconfitta indolore per la Maxitalia Jumboffice Sestese che cede di fronte al Grosseto, terzo in classifica. I sestesi, invece, con due turni d’anticipo si erano meritatamente guadagnati la salvezza, primario obiettivo per una neopromossa. Un più che onorevole settimo posto, dunque, che soddisfa tutti. Contro i grossetani, gli ospiti hanno impegnato i locali, specialmente nella prima e seconda frazione, mentre nel terzo set l’Invicta ha prevalso in modo netto. Nell’ultimo impegno stagionale, il tecnico Marchi ha giustamente testato quei giocatori che solitamente hanno avuto meno spazio.