Volley b1 donne: altro sigillo per le ragazze biancoblù. La Clai di Caliendo fatica più del previsto con Genova. Esposito e Rizzo avvicinano il primo posto

CLAI IMOLA

3

GENOVA

2

(25-17; 23-25; 25-27; 25-23; 15-12) CLAI IMOLA: Cavalli 3, Rizzo 17, Cammisa 6, Migliorini 3, Rubini 13, Esposito 21, Mastrilli, Arcangeli 1, Gaffuri, Missiroli 2, Casotti, Fazziani, Lanzoni. All. Caliendo.

GENOVA: Piccardi 2, Gotti 19, Poggi 11, Pirro 9, Vieri 10, Rissetto 15, Bulla, Stagnaro 3, Fabbrini 1, Tadei, Trevisiol, Medone, Fossa. All. Zanoni.

Arbitri: Tagliaferri e Zamparini.

Ci sono voluti 144 minuti per avere ragione di Genova. Quella di sabato sera è stata una sfida molto impegnativa per la Clai, la formazione imolese dopo aver vinto il primo set, si è trovata sotto 2-1 con le liguri che si sono imposte prima 23-25 e successivamente 25-27. Qui è venuto fuori l’orgoglio della squadra di casa, la voglia di vincere era troppo forte, ma soprattutto troppo importante per la graduatoria che vede la Clai in testa al girone C. Il terzo set è stato molto tosto, ma grazie ai punti di Rizzo, Rubini ed Esposito (top scorer con 21) è arrivato il pareggio. Anche il tie-break è stato combattuto, Imola però non ha fatto sconti prendendosi i due punti. Serviva un vittoria in vista della gara di domenica a Rubiera, le reggiane sono seconde in graduatoria, ora a soli quattro punti di distacco.

Nel prossimo turno ci saranno in palio una buona fetta di primo posto. Dovesse vincere la Clai metterebbe una bella ipoteca alla prima posizione finale al termine della regular season. Ancora qualche sforzo per realizzare questo sogno ampiamente alla portata di Rizzo e compagne.

a.m.