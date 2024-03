Volley b1 donne: blitz in casa di pavia. Esposito e Migliorini fanno volare ancora la Clai. Quarto sigillo di fila per le ragazze di Caliendo

PAVIA

0

CLAI IMOLA

3

(19-25; 21-25; 21-25)

PAVIA: Baiardi, Bonintempo, Pasini 2, Giunta, Lazzarini, Ferraris, Migliore 11, Martini, Boscolo 9, Tonello 13, Lanzarotti 3, Ciceroni, Badaraccio 4. All. Fontana.

CLAI IMOLA: Cavalli 4, Esposito 15, Cammisa 1, Rubini 8, Migliorini 12, Rizzo 12, Mastrilli, Arcangeli, Casotti 1, Missiroli, Lanzoni, Gaffuri, Fazziani. All. Caliendo.

Arbitri: Foschi e Campagno.

La Clai gioca da Clai e non lascia scampo. La formazione di Nello Caliendo è andata a prendersi i tre punti a Pavia. Una match in cui le imolesi hanno dovuto fare i conti con la voglia di rivalsa delle lombarde. Un’affermazione ottenuta in 70 minuti, punteggio comunque alto visto i punti totalizzati dalle padrone di casa. Le pavesi hanno buttato sul parquet tutte le proprie energie, le ospiti invece il maggior tasso tecnico che alla luce dei tre set giocati ha fatto la differenza. Una bella prova di maturità da parte della Clai, nei momenti cruciali talento ed energie hanno fatto pendere la bilancia dalla parte imolese. Le imolesi strada facendo possono migliorare ancora e questa sarà un’altra arma in più nell’arco di Caliendo. Quella di Pavia è la nona vittoria nelle ultime dieci uscite, quarta di fila.