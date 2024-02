Volley B1 donne. Clai, dal primato alla final four. Il sogno adesso è la promozione

I primi due obiettivi di questa prima parte di stagione la Clai li ha centrati. La formazione di Nello Caliendo si è laureata campione d’inverno al termine del girone d’andata e questo vale l’accesso alla final four di Coppa Italia che si giocherà nel weekend pasquale.

Insieme con le imolesi, alla manifestazione che mette in palio il trofeo, parteciperanno Centemero Concor, Azimut Giorgione e Azimut Giorgione.

La classifica avulsa ha eliminato la Gesancom Marsala che è prima nel girone E. La Clai ha avuto un po’ di fortuna nell’ultima giornata, pur perdendo il match di Gossolengo, è riuscita a qualificarsi grazie alla vittoria del Giusto Spirito Rubiera con Garlasco.

Non si fosse verificato questo ultimo risultato, per le imolesi sarebbe stata una vera e propria beffa. In questo primo scorcio di regular season sono arrivate 10 vittorie in 12 partite, 30 punti, 33 set vinti e 11 persi per un quoziente set di 3.

Questi numeri descrivono la forza della squadra griffata Clai, e saranno da confermare nella seconda parte di stagione che parte il 10 febbraio con la trasferta sul campo del Mosaico Ravenna.

Caliendo abita proprio nella città bizantina ed è un ex della partita. Una ripresa in cui l’obiettivo primario è tornare a vincere dopo l’inopinata sconfitta rimediata sul campo di Gossolengo.

La Clai mai come quest’anno può centrare il salto di categoria, ma dovrà fare attenzione a una concorrenza particolarmente agguerrita e numerosa.

La squadra imolese però fin qui ha mostrato di avere tutte le carte in regola per tagliare il traguardo della promozione a braccia alzate. Il tempo e campo diranno se tutto ciò sarà possibile o meno.

Antonio Montefusco