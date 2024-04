Volley B1 donne. Clai, Migliorini lancia la volata:: "Vietati i cali di tensione»

Mancano tre partite al termine del campionato di serie B1, la Clai ha in mano il primo posto che porta agli spareggi promozione, dove le squadre partecipanti devono giocare due partite con team di un altro girone per salire di categoria. La formazione di Nello Caliendo ha cinque punti di vantaggio su Garlasco (51) e 7 su Rubiera (49). Serve un ultimo sforzo per centrare la prima posizione che porta alla fase successiva. Domani alle 18 le biancoblù affronteranno in casa Sassuolo mentre Garlasco gioca con Modena e Rubiera sarà sul campo di Ozzano. Se la Clai vince e non fanno altrettanto le altre due formazioni non fanno altrettanto, Cavalli e compagne otterrebbero il primo posto con due turni di anticipo. In caso di vittoria di Garlasco e Rubiera, i conti verrebbero rimandati al turno successivo quando si giocheranno: Piacenza-Clai, Giusto Spirito Rubiera-Campagnola Emilia e Gossolengo-Garlasco.

Il match che si giocherà domani alla Palestra Volta è il classico crocevia che può portare il primo grande obiettivo. L’aspetto più importante è che la Clai ha il destino nelle proprie mani. Nello scontro diretto con Rubiera è arrivata la nona vittoria consecutiva, la tredicesima nelle ultime quattordici uscite. Imola è in forma, e lo dimostra ancora di più la vittoria ottenuta a Rubiera, ora scivolata al terzo posto.

"Siamo state tanto pronte in difesa – dice la centrale Sofia Migliorini – e abbiamo ben limitato le loro bande. Nel primo set abbiamo fatto fatica ad ambientarci alla nuova situazione, anche perché loro a muro sono riuscite a fare ottime cose. Non è stato facile prendergli le misure, ma spingendo in battuta le abbiamo messe in difficoltà e siamo riuscite così a creare la nostra situazione ideale basata sulla velocità di gioco. La vittoria è tutta qua".

In casa Clai la mente è proiettata al futuro: "Le prossime tre partite sembrerebbero sulla carta abbastanza abbordabili, ma dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione e continuare a fare il nostro gioco". Domani alle 18 con Sassuolo per fare un altro passo in avanti verso il primo posto e gli spareggi promozione. Tutto è possibile.