Volley B1 donne: conquistato il primo posto matematicamente. La Clai non fa sconti al Sassuolo. Domina il match ed è già regina

CLAI IMOLA

3

SASSUOLO

0

(25-18; 25-11; 25-17)

CLAI IMOLA: Casotti 1, Arcangeli 1, Cavalli 4, Cammisa 11, Lanzoni, Migliorini 6, Mastrilli, Rubini 8, Gaffuri, Esposito 12, Missiroli, Fazziani, Rizzo 9. All. Caliendo.

SASSUOLO: Anello 5, Scianti 2, Montagnani (L2), Moschettini, Borlengo 8, Fornari 5, Reggiani, Bisio 8, Magnani 1, Bedetti 1, Bazzani 1, Urbinati. All. Minghelli.

Arbitri: Gambato e Scapinello.

La decima vittoria consecutiva, un secco 3-0 al malcapitato Sassuolo, regala alla Clai Imola il primo posto matematico in regular season. Il primo obiettivo è stato raggiunto, mancano due partite alla fine del campionato, poi le ragazze imolesi giocheranno gli spareggi promozione, due incontri da vincere per salire alla categoria superiore.

Sabato sera la Clai non ha fatto sconti, si è presa i tre punti, ed ha ricevuto la bella notizia da Garlasco dove la squadra lombarda è stata battuta da Modena e questo risultato vale il primato matematico.

Le cose non potevano andare meglio per Imola, forte sul campo, brava ad avere anche una continuità di rendimento e risultati che hanno portato a questo primo step che ha permesso di piazzare il muso davanti a tutti. L’ultima affermazione è solamente la conferma di quanto la Clai sia stata forte in questa annata, pochi passaggi a vuoto ed una crescita costante in ogni uscita.

Il match vinto con Sassuolo è solamente una tappa di un percorso cominciato la scorsa estate che sta dando molti frutti e continuerà a dargli probabilmente nelle partite ancora da giocare. Sabato sera Imola giocherà a Piacenza (ore 20.30), le emiliane sono già retrocesse, Cavalli e compagne però non faranno sconti perché vincere aiuta sempre a vincere e l’obiettivo da qui a fine regular season è quella di non lasciare nemmeno le briciole alle avversarie. Una squadra quella imolese che vuole continuare ad essere cannibale.

La classifica: Csi Clai Imola 59, Garlasco 51, Rubiera 49, Modena 42, Gossolengo 40, Campagnola 36, Forlì 36, Ozzano 27, Sassuolo 24, Pavia 22, Ravenna 21, Genova 20 e Piacenza 2.

Antonio Montefusco