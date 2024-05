Volley B1 donne: il primo giugno la sfida per la promozione in A2. La Clai si prepara al colpo finale. Caliendo: "Siamo cresciuti molto»

Il primo mattone sulla casa promozione è stato messo. La Clai Imola ora si trova a solamente tre set dalla promozione in serie A2. La vittoria ottenuta sul campo del Volano Volley è di un’importanza capitale, vincendo il match del primo giugno con il Villa Cortese si spalancherebbero le porte della categoria superiore. Sabato sera le imolesi hanno vinto con un secco 3-0, è la tredicesima affermazione consecutiva, numeri da favola per un gruppo dove tutte cantano e portano la croce. In questa stagione ad eccezione di due sconfitte, il team biancoblù è diventato un bolide che rasenta la perfezione.

Ora ci sono due settimane di allenamenti duri per preparare quello che sarà l’appuntamento della stagione. Alla Palestra Volta le imolesi avranno la possibilità di staccare il pass promozione, e sarebbe un evento storico per il club del presidente Stefano Mongardi. Nella prima gara degli spareggi si è vista una Clai decisamente sul pezzo e con tutte le carte in regola per essere protagonista: "Abbiamo fatto un’ottima partita – commenta coach biancoblù Nello Caliendo –, non era facile giocare su un campo così difficile contro una squadra forte. Questa formula non ti permette alcun tipo di errore e siamo tutti molto contenti di com’è andata la partita contro Volano".

Il tecnico campano tesse le lodi a tutte le sue giocatrice: "La Clai ha messo in pratica quanto preparato in settimana e c’è grande soddisfazione quando il risultato e la prestazione arrivano in questo modo. Continuiamo a puntare molto sulla variabilità del gioco perché abbiamo diversi attaccanti che possono fare molto male. Non abbiamo una giocatrice di riferimento in fase offensiva, ed è proprio questa la chiave di lettura che vogliamo e che abbiamo costruito assieme alla società. Sono stati fatti grandi passi in avanti soprattutto a livello di mentalità, e in questo ci ha aiutato parecchio l’inserimento di una giocatrice di esperienza come Rubini. Siamo cresciuti tutti sia come squadra che individualmente, soprattutto in quei fondamentali di difesa che hanno dettato i ritmi della partita". Nel week end il match Villa Cortese-Volono con la Clai spettatrice: "Nelle prossime due settimane lavoreremo soprattutto sulla testa, dobbiamo trovare la giusta misura nel lavoro sia fisico che tecnico per arrivare alla gara con Villa Cortese nella migliore condizione possibile".

Fondamentale era partire bene in questa serie per gli spareggi promozione e così è stato fatto.

La prossima (e ultima) gara della Csi Clai Imola è in programma al PalaRuscello di Imola sabato primo giugno alle ore 18. Ad arrivare sulle rive del Santerno saranno, come detto, le milanesi del Gso Villa Cortese per un match a questo punto assolutamente decisivo nella corsa alla promozione in serie A2.

Vietato mancare.