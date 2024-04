Volley B1 donne: in scena lo scontro tra le prime. Vincendo, le imolesi blinderebbero la vetta. La Clai non si ferma più, domenica c’è Rubiera

La Clai ha vinto 18 partite in stagione e, con quella ottenuta con Genova, sono dieci le affermazioni consecutive in casa. Le ragazze di Caliendo comandano il girone C di serie B1 e hanno tutte le carte in regola per centrare il primato al termine della regular season. Nell’ultimo turno alla palestra Volta è arrivato il 3-2 con Genova.

"Le nostre avversarie – commenta Benedetta Rizzo – sono arrivate a Imola molto determinate e con la consapevolezza di dover fare punti per sperare nella salvezza. Hanno fatto una grande partita e l’inserimento di Gotti nel roster è un valore aggiunto. Si appoggiano molto su di lei, che è una giocatrice non semplice da contenere, e questo ci ha messo in difficoltà".

La capitana imolese approfondisce le pieghe della partita con le liguri.

"Siamo mancate nel secondo e terzo set, dove abbiamo fatto molta fatica a mettere giù palloni con continuità. Genova ha difeso bene e noi non abbiamo avuto la prontezza di cercare soluzioni alternative. Negli ultimi due parziali abbiamo tirato fuori quel carattere e quella grinta che ci contraddistinguono e siamo riuscite a mettere sul parquet la nostra qualità come squadra".

Domenica la Clai giocherà sul campo della Giusto Spirito Rubiera, il match comincia alle 18,30. E’ uno scontro diretto, le reggiane sono seconde con quattro punti da recuperare. Se Imola dovesse vincere anche a Rubiera metterebbe la parola fine sulla corsa al primo posto. Quella di domenica sarà una partita bella da seguire e appassionante sotto tanti punti di vista, fra le due squadre più forti del girone C.