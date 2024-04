Volley B1 donne. La Clai vince e blinda il primato

G. S. Rubiera

Clai Imola

(25-19; 23-25; 19-25; 18-25)

RUBIERA: Bandieri 1, Bici, Bortolamedi, Tosi, Mescoli 20, Giardi 15, Aluigi 4, Reverberi 7, Paolini, Bianchini 10, Reggiani, Cantamessa 5, Dorta, Barbieri. All. Ghibaudi.

CLAI IMOLA: Casotti 1, Arcangeli 1, Cavalli 6, Cammisa 11, Lanzoni, Migliorini 10, Mastrilli, Rubini 7, Gaffuri, Esposito 14, Missiroli, Fazziani ne, Rizzo 11. All. Caliendo.

Arbitri: De Luca e Vangone

RUBIERA (Reggio Emilia)

La Clai ha vinto la sua nona partita consecutiva. Stavolta le imolesi sono andate a vincere sul campo del Giusto Spirito Rubiera, una sfida che vale tantissimo in chiave classifica. Le reggiane perdendo con la squadra di Nello Caliendo sono scivolate al terzo posto superate da Garlasco. La nuova classifica recita così: Clai 56; Garlasco 51; Giusto Spirito Rubiera 49.

Mancano tre giornate al termine della regular season e alla Clai servirà un ultimo sforzo per conquistarsi la pole position nella griglia playoff. A Rubiera Imola ha imposto la propria legge di squadra di squadra in forma e vincente, di questo passo sarà difficile toglierle il primo posto e il salto di categoria in post season. Mancano tre partite alla fine, sabato la Clai riceve Sassuolo, mentre Garlasco gioca con Modena e Rubiera sarà sul campo della Fatro Ozzano.