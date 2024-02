Volley B1 donne: la formazione di Caliendo si conferma capolista. Sabato sfida casalinga con Modena. Clai, la firma di Cammisa e Rubini sul derby

Un’ora e quattordici minuti per incamerare i tre punti. E’ questo il tempo che ha impiegato la Clai per aggiudicarsi il derby di Ravenna. Un’affermazione netta, ottenuta prendendo in mano da subito le redini del match, le ospiti hanno vinto facilmente il primo set lasciando alle avversarie 12 punti. Nel secondo e nel terzo le bizantine sono riuscite a fare 18 e 24 punti, ma non è bastato per impedire alla Clai di prendersi tre punti che confermano il primato ottenuto alla fine del girone d’andata. Sabato la sfida interna con Modena. Sulla carta non è una partita improbabile, la Clai è una squadra imprevedibile che non può perdere la concentrazione.

Le altre gare: Rubiera-Genova 3-0, Sassuolo-Campagnola 3-1, Piacenza-Fatro Ozzano 0-3, Gossolengo-Pavia 3-0, Modena-Forlì 2-3. Ha riposato: Garlasco.

La classifica: Clai Imola 33; Rubiera 31; Gossolengo 30; Garlasco 29; Forlì 23; Campagnola 22; Fatro Ozzano 21; Modena 18; Sassuolo 15; Pavia 11; Ravenna 10; Genova 8; Piacenza 1.