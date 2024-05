Volley B1 donne: le ragazze biancoblù sono già certe del primo posto. La Clai di Caliendo guarda avanti. L’obiettivo è l’undicesimo sigillo

Questa sera alle 20,30 la Clai giocherà l’ultima trasferta della regular season, al PalaSalvadè di Piacenza le ragazze di Nello Caliendo affronteranno le padrone di casa. Le piacentine sono ultime in graduatoria con soli due punti conquistati in tutto il campionato. La capolista, già certa matematicamente di partecipare agli spareggi promozione, andrà in campo per vincere l’undicesima partita consecutiva. Continuare a fare risultato significa non perdere l’abitudine alla vittoria, e questo aiuta anche la concentrazione per quanto accadrà fra qualche settimana quando la Clai andrà in campo per salire in serie A2. L’occasione di oggi può essere l’opportunità per far giocare chi ha messo sul parquet meno minuti, probabilmente Caliendo attingerà all’organico ampliando le rotazioni rivelatesi vincenti fino a questo momento. Il match di Piacenza sarà diretto da Patrizio Pastore e Riccardo Villa. Quella odierna sarà una partita dagli umori opposti, chi è già retrocesso ormai da mesi e chi invece cercherà di salire di categoria con tutte le proprie forze. La gara di stasera è ininfluente sulla classifica e finirà senza incidere particolarmente nelle statistiche di lega volley.

Le altre gare: Pavia-Mosaico Ravenna, Genova-Fatro Ozzano, Sassuolo-Libertas Forlì, Gossolengo-Garlasco, riposa Modena.

La classifica: Clai Imola 59; Garlaso 51; Giusto Spirito Rubiera 49; Modena 42; Gossolengo 40; Campagnola Emilia e Libertas Forlì 36; Fatro Ozzano 30; Sassuolo 24; Pavia 22; Mosaico Ravenna 21; Genova 20; Piacenza 2.