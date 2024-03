Volley B1 donne: ore 16 la semifinale a Campobasso. Final four di Coppa Italia, la Clai trova Concorezzo

La Clai è pronta a tuffarsi nella Final Four di Coppa Italia che si giocherà alle 16 al PalaUnimol di Campobasso. Il team imolese affronterà il Concorezzo; nell’altra parte del tabellone Castelfranco di Sotto-Giorgione.

Le avversarie delle imolesi sono prime nel girone A con 47 punti, 7 di vantaggio sulla seconda Villa Cortese. Numeri simili per Rizzo e compagne, giocando una partita in meno le biancoblù hanno totalizzato 48 punti con 16 affermazioni e due passi falsi; 5 i punti in più del Giusto Spirito Rubiera secondo. La semifinale si prospetta piena di insidie.

"Ci siamo preparati – commenta il coach Nello Caliendo – con poco tempo a disposizione e dovendo fare i conti con la logistica". Una trasferta lunga, su un campo sconosciuto. Saranno tante le incognite che la Clai troverà. "C’è un po’ di tensione, ma è quella giusta. Giochiamo con una squadra che conosciamo poco, il lavoro video è stato fatto, le abbiamo analizzate e cercato di capire quali sono i punti forti e quelli meno. Non stando nello stesso campionato, questa Final Four assume più fascino".

Monzesi e imolesi andranno in campo per centrare l’accesso alla finale che si giocherà domani alle 16. Il primo step è difficile, ma per arrivare alla giornata successiva servono energie fisiche e nervose.

"Questa con Concorezzo – continua – è una gara dove la concentrazione farà la differenza, in questa competizione essere spavaldi sarà la chiave per andare avanti".