Volley B1 donne: ore 17 a Ozzano. C’è Modena, Fatro a caccia del riscatto

Missione riscatto per la Fatro Ozzano. Le ragazze di coach Turrini, dopo un’ottimo inizio di stagione, sono incappate in una striscia negativa di 4 ko consecutivi, a cui si è aggiunto il turno di riposo: morale, non vanno a punti dal 28 ottobre e sono scivolate al sestultimo posto, a quattro lunghezze dalla lotta salvezza. Alle 17, a Ozzano, arriverà Modena, che ha due punti in più della Fatro. In palio un posto nel tranquillo centro classifica, a cui ambisce Ozzano, formazione neo promossa nel campionato di B1 femminile di volley.

Coach Turrini è ottimista: "Le sensazioni sono positive, stiamo lavorando tanto e bene, consapevoli del momento".

Le altre gare: Bleuline Forlì-Tirabassi & Vezzali Campagnola, Clai Imola-Giusto Spirito Rubiera, Sfre Tecnilux Pavia-Bsc Materials Sassuolo, Mosaico Ravenna-Everest Miovolley Gossolengo, Volley 2001 Garlasco-Vivi Energia Vap Piacenza. Riposa: Rimont Progetti Genova.

La classifica: Gossolengo 24; Rubiera 22; Clai Imola 21; 2001 Garlasco 19; Forlì, Campagnola 14; Volley Modena 12; Fatro Ozzano 10; Sassuolo, Genova 8; Pavia 6; Ravenna 4; Piacenza 0.

m. g.