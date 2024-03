VOLLEY B1 DONNE: ore 17. La Fatro Ozzano ospita la capolista

E’ il giorno del derby: a Ozzano, la Fatro ospita alle 17 la capolista Clai Imola. "Siamo in un buon momento e vogliamo sfruttare il fattore casalingo per regalarci una grande gioia". E per dimostrare di poter diventare una big del campionato nella prossima stagione. Parola di Rita Pavani, che un anno fa, con la maglia della Vtb sconfisse Imola nella finale per l’A2. Quest’anno Imola è l’armata del campionato e la Fatro la neopromossa che studia per diventare grande. Dopo 5 vittorie nelle 7 partite giocate nel 2024, la Fatro occupa il quinto posto ed è in crescita. Oggi l’esame di maturità con la capolista che difende la vetta.

Le altre gare: Forlì-Garlasco, Campagnola-Ravenna, Genova-Modena, Piacenza-Pavia, Sassuolo-Gossolengo. Riposa: Rubiera.

La classifica: Clai Imola 42; Rubiera 40; Garlasco 37: Piacenza 35; Campagnola, Modena, Fatro Ozzano 27; Forlì 26; Sassuolo 21; Genova, Ravenna 15; Pavia 11; Piacenza 1.