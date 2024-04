Volley B1 donne: ore 17,30 al PalaGuarini. Fatro, la salvezza passa da Modena

Quattro giornate al termine del campionato di B1 e una salvezza da blindare. Servono punti alla Fatro Ozzano, per la classifica e per uscire dalla crisi: Ozzano è reduce da 4 sconfitte consecutive e da 5 ko nelle ultime sei giornate. La squadra di coach Turrini scenderà in campo alle 17,30 al PalaGuarini, sul campo del Volley Modena.

Servirà una grande partita, a Ozzano, perché le avversarie di giornata sono tra le squadre più in forma e vivono un momento diametralmente opposto a quello delle ozzanesi: hanno vinto 6 delle ultime 7 partite, striscia che ha portato le gialloblù al quinto posto. Gara complessa per la Fatro, che però ha ancora un ampio vantaggio da gestire sulla zona retrocessione: in più la giornata prevede il turno di riposo della quartultima Genova, lo scontro diretto Sassuolo-Pavia, mentre la penultima Ravenna renderà visita alla quarta Gossolengo. Per chi insegue sarà giornata dura, in salita: a maggior ragione una chance per Ozzano per chiudere i conti.

Le altre gare: Campagnola-Forlì, Rubiera-Clai Imola, Sassuolo-Pavia, Gossolengo-Ravenna, Piacenza-Garlasco. Riposa: Genova.

La classifica: Clai Imola 53; Rubiera 49; Garlasco 48; Gossolengo 37; Modena 36; Campagnola 33; Forlì 30; Fatro Ozzano 27; Sassuolo 24; Genova 20; Pavia 19; Ravenna 18; Piacenza 2.

Marcello Giordano