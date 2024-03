Volley B1 donne: ore 18 alla palestra volta. La Clai di Caliendo riscopre l’incubo Forlì. L’occasione della rivincita dopo il ko dell’andata

Alle 18 la Clai giocherà alla Palestra Volta con la Libertas Forlì, un match in cui le imolesi saranno assetate di rivincita. Nella gara d’andata le forlivesi diedero un dispiacere alla formazione di Nello Caliendo, e oggi le imolesi proveranno in tutti i modi a pareggiare lo sgarbo. In primis per un senso di rivalsa, in secondo luogo, ed è il fattore più importante, per muovere la graduatoria e dare continuità ai risultati delle ultime settimane. La Clai è saldamente in testa al girone D, vincere oggi significherebbe fare un ulteriore passo in avanti verso la conquista del primo posto al termine della regular season. Vincere aiuta sempre a vincere, e sarebbe importante in vista della Final Four di Coppa Italia che si giocherà nel prossimo fine settimana a Campobasso dove sabato alle 16 Imola affronterà la Concorezzo. Nell’altra semifinale Castelfranco-Giorgione.

Le altre gare: Garlasco-Campagnola, Pavia-Genova, Modena-Piacenza, Ravenna-Sassuolo, Gossolengo-Rubiera. Riposa: Fatro Ozzano.

La classifica: Clai Imola 45; Rubiera 40; Garlasco 39; Gossolengo 35; Campagnola Emilia 30; Fatro Ozzano, Modena e Forlì 27; Sassuolo 24; Genova 18; Ravenna 15; Pavia 14, Piacenza 1.