Volley B1 donne: ore 18. La Clai di Caliendo non vuole fare sconti

L’ultima partita della regular season per ribadire la propria superiorità. Alle 18 la Clai giocherà alla Volta con Gossolengo. L’obiettivo è quello di vincere anche questa partita per fare percorso netto in stagione, davanti al proprio pubblico le ragazze di Nello Caliendo fin qui le hanno battuto tutte le avversarie. Alla Volta sono arrivate 10 affermazioni consecutive e solo 5 set lasciati alle avversarie; mentre le vittorie di fila sono undici e Imola cercherà di toccare la dozzina prima degli spareggi promozione.

Vincere aiuta sempre a vincere e presentarsi alle gare che valgono la promozione in serie A2 sarebbe sicuramente un buon viatico per il domani. Nella gara d’andata giocata a Gossolengo, la Clai subì una delle due sconfitte di quest’annata 2023/2024 (l’altro stop sul campo della Libertas Forlì), le piacentini si imposero 3-1.

Il match sarà diretto da Giulia Natalini e Chiara Mochi.

a. m.