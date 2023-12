VOLLEY B1 DONNE: ore 18. La Fatro ci prova con il Campagnola La Fatro Ozzano ha bisogno di ricominciare a vincere per non rischiare di essere risucchiata nei bassifondi. La centrale Rita Pavani invita a rimanere concentrate e a dare il massimo in ogni partita senza paura. La classifica attuale vede Gossolengo in testa con 21 punti.