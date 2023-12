Volley b1 donne: ore 18,30 il fischio d’inizio. La Fatro Ozzano di Turrini ci prova contro Rubiera

Reduce da cinque ko consecutivi, la Fatro Ozzano rende visita questo pomeriggio (ore 18.30) a Rubiera, per la undicesima giornata del campionato di B1 femminile di volley: per la squadra allenata da coach Turrini, sarà montagna dura da scalare. Rubiera è quarta in classifica e vincendo approfitterebbe del turno di stop di Gossolengo per portarsi al secondo o terzo posto, in zona playoff: ha invece bisogno di punti salvezza Ozzano, che è tornata a muovere la classifica con Modena ma si ritrova a tre lunghezze dalla zona rossa della classifica.

Le altre gare: Rimont Progetti Genova-Bleuline Forlì, Bsc Materials Sassuolo-Clai Imola, Tirabassi & Vezzali Campagnola-Sfre Tecnilux Pavia, Modena-Garlasco, Vivi Energia Vap Piacenza-Mosaico Ravenna. Riposa: Everest Miovolley Gossolengo.

La classifica: Clai Imola, Everest Miovolley Gossolengo 24; Garlasco, Rubiera 22; Tirabassi & Vezzali Campagnola 16; Bleuline Forlì 15; Modena 14; Fatro Ozzano 11; Bsc Materials Sassuolo 9; Sfre Tecnilux Pavia, Rimont Progetti Genova 8; Mosaico Ravenna 7; Vivi Energia Vap Piacenza 0.