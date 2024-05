Volley B1 donne: troppo onerosi i costi per restare nella categoria. Fatro Ozzano, sconfitta indolore . Vende il titolo e scende in serie C

Perde a Genova, facendosi rimontare dal vantaggio di 2-1, ma poco cambia per la Fatro Ozzano. La salvezza nel terzo campionato nazionale di B1 femminile di volley infatti è già in cassaforte da una settimana. Soprattutto, la società ha appena annunciato al tecnico Turrini e alla squadra una notizia che era nell’aria da un mese e che purtroppo trova conferma dalle parole del presidente di Pallavolo Ozzano Giorgio Gambi (foto): "Il Consiglio direttivo della società ha deciso che ripartiremo dal campionato regionale di serie C". Niente B1, insomma. Il titolo sarà venduto in regione e scambiato con uno del massimo campionato regionale. Troppi i costi per una società che aveva deciso di partecipare alla B1 per consentire alle protagoniste della promozione di mettersi alla prova nella categoria superiore: alcuni elementi, come Geminiani, Gherardi e Bagnoli, per motivi personali, di lavoro o studio, hanno però lasciato Bologna e questo ha costretto la società a sostenere costi imprevisti per ragazze provenienti da fuori, come appartamenti e rimborsi. Si aggiunga che è cambiata la giurisprudenza sul lavoro sportivo, che ha alzato i costi e una nuova stangata è all’orizzonte con il nuovo regime di svincolo e tesseramenti, che potrebbe alzare i prezzi. "Dobbiamo pensare a conservare la società del territorio. Ripartiremo da una categoria più bassa".

Ozzano sarà chiamata a una nuova scalata, forte della partnership dell’azienda Fatro, ormai al trentesimo anno di sostegno al club. Sabato, alle 18, la Fatro saluterà con la salvezza, al PalaReggiani di Ozzano contro Sassuolo (ore 18), la serie B1. Dalla prossima settimana sono attese novità sul nuovo allenatore e sulla squadra, che sarà rivoluzionata e probabilmente improntata sulle giovani, per iniziare un nuovo ciclo.

Marcello Giordano